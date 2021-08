Inter, Marotta riprova con Pjanic: un’idea se dovesse partire Brozovic

Contatti avviati tra Inter e Barcellona. Il tema della discussione è proprio l'ex centrocampista della Juventus.

L' Inter vuole rinnovare il contratto del centrocampista croato Marcelo Brozović , il cui accordo è in scadenza tra un anno, nel Giugno 2022. Le trattative sono cominciate e c'è grande ottimismo per la fumata bianca, ma se il rinnovo non fosse firmato, i neroazzurri avrebbero già sondato la disponibilità dell'ex centrocampista della Juventus.

MAROTTA - Il profilo indicato dall'amministratore neroazzurro Beppe Marotta, è quello del centrocampista bosniaco Miralem Pjanić, ormai messo completamente ai margini dal Barcellona di Koeman. Da notare come fu proprio l'ex ad. della Juventus ad acquistare Pjanić dalla Roma nell'estate 2016 e a portarlo alla Juventus. Per ora si tratta solo di un'idea, anche se i contatti sono stati avviati e non si esclude un'accelerata negli ultimi giorni di questo calciomercato. Lo stesso centrocampista ex Roma non può permettersi un'altra stagione ai margini del campo.