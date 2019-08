Inter, Marotta sorprende Conte: tris di colpi in arrivo dopo Sanchez

Godin, Lazaro, Sensi, Barella e Lukaku. Nelle prossime ore Sanchez. L’Inter non si ferma più. Anzi…

La campagna acquisti della squadra di Antonio Conte prosegue a gonfie vele e Beppe Marotta è pronto a regalare ai tifosi e al proprio allenatore almeno altri tre colpi. Il calciomercato dei nerazzurri ha avuto un’improvvisa scossa. Spinti dal desiderio di tornare subito protagonisti in Italia e in Europa i vertici societari puntano ancora a diversi calciatori per rinforzare la rosa per poter vincere un trofeo.

Detto dell’ormai affare concluso per l’attaccante del Manchester United Alexis Sanchez, l’Inter sta per chiudere per altri tre obiettivi. A sorpresa, Marotta porterà nella rosa a disposizione di Conte altri rinforzi.