Inter, Marotta: “Via Perisic ma c’è Gosens. Su Dybala…”

Marotta ha spiegato il motivo del divorzio con il croato

L'ad dell'Inter, Beppe Marotta ha confermato il divorzio con Ivan Perisic passato al Tottenham e confermato la trattativa con Paulo Dybala a margine dell'evento L'Amico Atletico: "C'è dispiacere - ha spiegato Marotta ai giornalisti -, ma voleva provare una nuova esperienza in Premier League. Non eravamo nella posizione di poter presentare offerte migliorative, semplicemente la sua scelta era basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per questo e a lui va anche un grande ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto e, in ogni caso, abbiamo già preso Robin Gosens".

DYBALA - Poi la risposta sull'operazione Dybala e sul ritorno di Lukaku: "Da parte nostra non c'è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa - ha spiegato Marotta -. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni". È poi la cessione di lusso nell'aria a preoccupare la tifoseria, ma l'amministratore delegato tranquillizza: "È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l'Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi".