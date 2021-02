Inter, mercato congelato ma ci sono già quattro idee…

L’Inter è in vetta alla classifica di Serie A e non intende lasciare il passo alle altre. La squadra di Antonio Conte sta vivendo un momento molto delicato della stagione, in campo e fuori, con tanti rumors anche sul futuro societario.

In tal senso c’è chi si sta già occupando della parte tecnica scegliendo i prossimi possibili acquisti. Come riporta calciomercato.com, le idee della società milanese sono chiare. Sono quattro i prossimi affari da concludere e riguardano tutti i reparti. Serve con relativa urgenza un portiere di assoluto livello che possa prima affiancarsi e poi prendere il posto di Handanovic. In tal senso i nomi di Cragno e Musso sono i più in auge. Serve un nuovo Hakimi ma sulla corsia opposta, quella di sinistra. Ma soprattutto serve un attaccante con caratteristiche simili a Romelu Lukaku in modo da poterlo far rifiatare e magari, un giorno, giocarci anche insieme. Ultimo, ma non meno importante, vice-Brozovic che alla fine neanche Christian Eriksen è riuscito, fino ad ora, a diventare.