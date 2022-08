Inter, mercato in uscita chiuso e squadra quasi completa: manca solo un tassello…

L'Inter riparte in campionato questa sera, quando sfiderà a San Siro lo Spezia. La certezza è la voglia di fare bene e tornare a vincere ma anche un'altra: quella che arriva dal mercato. Ebbene sì, perché a quanto pare le trattative in uscita sono chiuse e non ci saranno cessioni. Per la verità l'unica operazione che avverrà sarà quella in entrata per l'ultimotassello mancante alla rosa di Inzaghi.