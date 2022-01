Inter, mercato si accende: due calciatori nel mirino ma decide Zhang

I nerazzurri hanno bisogno almeno di un esterno mancino

L'Inter forse è in debito d'ossigeno in questa fase della stagione che precede un vero tour de force dei campioni d'Italia a febbraio. Il match di ieri contro il Venezia molto sofferto ha spinto la dirigenza nerazzurra a cercare rinforzi anche alla luce dell'infortunio occorso a Correa che starà fuori almeno per un mese. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Kostic è una pista in salita, perché l’Eintracht non è club che ha difficoltà economiche e dunque non apre al prestito. Bensebaini del Borussia Moenchengladbach resta un nome da seguire: il d.s. Ausilio sta scandagliando l’Europa, all’Inter sono stati proposti anche Angelino del Lipsia e Castagne del Leicester, ex Atalanta, ma per entrambi non è fattibile l’operazione in prestito. Sensi sarà verosimilmente lasciato partire in direzione Samp, in nerazzurro resterà invece – a meno di sorprese, in primis la Lazio – Vecino, entrato bene in campo col Venezia. La partita di ieri ha comunque ribadito la necessità di avere un altro attaccante in rosa. Non sarà un’operazione-investimento, per intendersi. Caicedo è il primo nome della lista: anche ieri è rimasto inizialmente in panchina, nonostante il cambio di allenatore al Genoa, entrando in campo solo nel finale. C’è anche un’ipotesi che porta alla rescissione del contratto con il club rossoblù, passaggio che agevolerebbe non poco l’affare. L’attaccante aspetta Inzaghi, che sarebbe felice di riaccoglierlo. La palla, ora, passa a Zhang.