Inter Miami, aperti i contatti per ingaggiare Luis Suarez

Per liberare l'attaccante sarà necessario l'ok del Gremio o attendere la scadenza del contratto segnata per dicembre. Vuole ritrovare gli ex compagni al Barça

Anche Luis Suarez potrebbe raggiungere gli Stati Uniti e ritrovare Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Diario Sport, l’Inter Miami ha aperto i contatti con il Gremio per ingaggiare l’attaccante già quest'estate. L’obiettivo è quello di fare in modo che possa ricongiungersi con gli ex compagni ai tempi del Barcellona, quali proprio Leo, Busquets e Jordi Alba (ancora non ufficiale). Ad una prima richiesta il club brasiliano ha risposto di no, ma c’è positività per il buon esito dell’operazione. In ogni caso, l’attaccante uruguaiano ha un contratto in scadenza a dicembre 2024 e pare favorevole al trasferimento.