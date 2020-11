Inter Miami, Beckham fa le cose in grande: sogna Falcao e… Sergio Ramos

Dopo aver ottenuto l’accesso ai playoff di MLS, l’Inter Miami progetta le cose in grande e per la prossima stagione potrebbe contare su due rinforzi di altissimo livello. David Beckham non baderà a spese e come riportano As, Mundo Deportivo e Transfermarkt, i prossimi due colpi potrebbero essere davvero stellari.

Inter Miami: Beckham sogna Falcao e Sergio Ramos

Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain non bastano. L’Inter Miami vuole fare le cose in grande in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno sarebbe Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i blancos e nonostante sia ambito da tutti i top club d’Europa, non si sa mai che il fascino della MLS e degli States possa prevalere. Proverà a battere su questo punto David Beckham che è convinto di riuscire a convincere El Gran Capitan, se non subito, magari per le prossime annate.

Obiettivo più concreto, invece, è l’attaccante colombiano Radamel Falcao. I media turchi, secondo quanto afferma Transfermarkt sarebbero convinti che il bomber è pronto a fare coppia con Higuain. Dopo aver accettato la riduzione dell’ingaggio al Galatasary, l’attaccante si starebbe facendo convincere da Beckham per la prossima stagione.