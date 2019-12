Inter Miami, Beckham pensa a Joe Hart per la porta

David Beckham è attivissimo in questi giorni per cercare di portare rinforzi di rilievo al suo Inter Miami, che, dal prossimo marzo, prenderà parte al campionato di Major League Soccer. L’ex centrocampista, stando a quanto riporta il Sun, avrebbe pensato ad una vecchia conoscenza della nostra Serie A per la porta.

HART – Secondo quanto raccolto dal tabloid inglese, Beckham vorrebbe infatti portare negli Stati Uniti l’ex estremo difensore del Torino Joe Hart, attualmente in forza al Burnley. Nei prossimi giorni i contatti fra le parti potrebbero intensificarsi.

