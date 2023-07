Inter Miami, Iniesta può raggiungere Messi: c’è un primo accordo

L'Inter Miami non smette di far parlare di sé quest'estate. Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Lionel Messi, il club americano punta a fare le cose in grande e ricostruire in grandi linee quello che è stato il grande Barcellona di anni fa. E proprio in quest'ottica prende quotazioni il nome di Andres Iniesta, centrocampista ormai 39enne che pochi mesi fa si è svincolato dal Vissel Kobe. Secondo quanto riportato dal portale Offsider, tra l'ex Barça e il club di Miami vi è già un principio d'accordo per un contratto lungo qualche anno. Dunque il centrocampista potrebbe raggiungere l'ex compagno ed amico Messi direttamente in America.