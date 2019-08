Inter Miami, non solo Cavani: Beckham vuole anche un fuoriclasse del Barcellona

Da gennaio, lo ripetiamo da tempo, David Beckham introdurrà la sua squadra, l’Inter Miami, nella MLS. Vuole costruire una squadra di grande livello: si è fatto ripetutamente il nome di Edinson Cavani, ma oggi Radio Catalunya rivela che il sogno sarebbe quello di convincere anche Luis Suarez, fuoriclasse del Barcellona. Nelle ultime due stagioni ha sofferto vari problemi dal punto di vista fisico e per questo potrebbe scegliere di intraprendere una esperienza nel campionato americano per concludere la carriera. Secondo il media spagnolo l’offerta di Beckham per l’uruguaiano è di quattro stagioni con ingaggio notevole, con Suarez che non ha declinato l’offerta. Il suo contratto con i blaugrana scade nel 2021 e la clausola rescissoria consta in 200 milioni di euro, ma se dovesse scegliere di andare in MLS il club non dovrebbe fare troppa resistenza.