Inter Miami-Suarez, il Gremio non lo lascia partire

Il Gremio non scende a compromessi e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 70 milioni. L'Inter Miami ci pensa, la trattativa è in standby

36 anni e non sentirli per Luis Suarez. L'attaccante si ritrova ancora una volta al centro delle voci di mercato, con due club che se lo contendono. L'Inter Miami, che lo corteggia con la possibilità di farlo giocare a fianco di Lionel Messi come i cari bei vecchi tempi. E il Gremio, sua attuale squadra che non vuole lasciarlo partire nel bel mezzo della stagione. Da parte sua, l'uruguaiano avrebbe avuto contatti con il club statunitense e dato il "si" definitivo per l'operazione. Trattativa che è però stata bloccata dal suo attuale club che non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi e chiede il pagamento della clausola rescissoria fissata a 70 milioni di euro.