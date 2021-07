Inter-Milan, derby di mercato per un brasiliano

Inter e Milan potrebbe dare vita ad una sfida di mercato: nel mirino Coutinho

Le squadre di Serie A sono tornate al lavoro per preparare la prossima stagione sportiva. A Milano, due fazioni opposte: l’Inter proverà a difendere lo scudetto puntando la seconda stella, il Milan invece ritornerà dopo diversi anni in Champions League. Nel frattempo, giurano di darsi battaglia sul mercato.

Non solo l’acquisto di Hakan Calhanoglu da parte dei nerazzurri, ma dalla Spagna raccontano di un vero e proprio duello per un giocatore talentuoso, vecchia conoscenza della Serie A. Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, i due club starebbero pensando a Philippe Coutinho, trequartista del Barcellona ex Inter. Il club blaugrana necessita di cedere giocatori per abbassare il monte ingaggi e finanziare il rinnovo di contratto di Messi, per questo il brasiliano, cercato anche in Premier League, è sul mercato. Con vista sull’Italia, sponda Milano…