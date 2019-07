Inter, Miranda ai saluti ma resta in famiglia: il brasiliano verso lo Jiangsu Suning

Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Joao Miranda tra le fila dell‘Inter. Il difensore brasiliano, anche della Nazionale, è in procinto di dire addio al club milanese. Chiuso da Godin, De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio e Bastoni, il classe ’84 potrebbe raggiungere presto un altro ex nerazzurro: Eder.

Sembra, infatti, che per Miranda ci sia un futuro in Cina allo Jiangsu Suning, l’altro club di proprietà della famiglia Zhang. Dopo i rumors sul suo ritorno in Brasile o su un tentativo del Monaco, per il centrale difensivo potrebbe esserci stato lo sprint da parte del club cinese, pronto a mettere sul piatto per lui un ricco contratto.