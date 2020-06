Inter, mossa a sorpresa: intrigo di mercato col Manchester City ma con sacrificio…

Da una parte Milan Skriniar, dall’altra Sergio Aguero. Sono questi i nomi di cui Inter e Manchester City potrebbero presto arrivare a parlare. Secondo calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra potrebbe pensare all’attaccante argentino in vista della prossima stagione. Non sarà uno scambio, come si potrebbe pensare, ma una reazione a catena.

Inter: via Skriniar, dentro Aguero

Infatti, nonostante Skriniar piacca anche ai Citizens, sul centrale slovacco ci sarebbe in primi il Real Madrid che dopo l’affare Hakimi potrebbe avere una corsia preferenziale per il difensore. L’Inter, specie se dovesse arrivare la cessione di Lautaro Martinez, potrebbe provare l’affondo per Aguero e dall’altra parte rinunciare al gioiello in difesa. Cash per il Kun e per il City che arriverebbe dalla vendita del centrale. Vedremo in che modo la dirigenza interista gestirà questa possibile situazione. Per lo slovacco sarà un’estate bollente… su più fronti.

QUI LE NEWS DI GOSSIP