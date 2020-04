Inter, Nainggolan e Perisic diventano occasioni: la scelta di Conte per il futuro

Una seconda chance non si nega a nessuno. Ecco perché il futuro di Radja Nainggolan e Ivan Perisic potrebbe non essere lontano dall’Inter. Il belga è in prestito al Cagliari, il croato al Bayern Monaco. Entrambi, però, con la formula del diritto di riscatto per motivi diversi e chissù che qualcosa non possa cambiare.

Vista la crisi economica mondiale dovuta all’emergenza coronavirus, il piano dell’Inter è quello di provare ad inserire i due calciatori in future trattative come, per esempio, quella per arrivare a Federico Chiesa della Fiorentina. Ma l’ultima ipotesi, potrebbe essere, appunto, quella di una seconda occasione in nerazzurro. Conte non ha mai posto preclusioni tecniche sicuramente sul Ninja, diverso il discorso su Perisic, poco avezzo alla doppia fase di attaco e difesa. Nonostante questo, entrambi potrebbero tornare utili per rinforzare una rosa che punta a tornare ad altissimo livello.