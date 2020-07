Inter, Nainggolan l’arma in più per arrivare a Chiesa

L’Inter sta iniziando a costruire la rosa in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Hakimi in nerazzurro, Marotta punta ad inserire altri giovani di qualità in rosa.

LINEA VERDE

La società di Suning per gli anni che verranno intende gettare le basi per costruire una rosa giovane e piena di calciatori U25, che garantiscano un rendimento costante e un futuro tecnico alla squadra. Antonio Conte ha approvato il progetto nerazzurro e vuole progettare un team pieno di talenti in ogni zona del campo, in modo da diventare un modello europeo a cui ispirarsi per gli altri club. In questa direzione va la trattativa impostata in questi giorni per Federico Chiesa.

LA STRATEGIA

Federico Chiesa nella prossima finestra di calciomercato potrebbe diventare un giocatore dell’Inter. La strategia di Marotta è già impostata per arrivare all’esterno offensivo viola: stando a quanto riportato da La Nazione, Commisso per il calciatore richiede almeno 60-70 milioni di euro, ma la dirigenza nerazzurra intende proporre alla squadra toscana uno scambio con Radja Nainggolan, in modo da far scendere le richieste della Fiorentina notevolmente. La trattativa non è affatto semplice ma ad Appiano Gentile non intendono mollare per il talento classe 1997.