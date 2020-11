Inter, niente Kanté ma dal Chelsea arriva un altro top player…

Secondo Tuttosport per l’Inter sarà impossibile puntare sull’acquisto di N’Golo Kanté nel corso del mercato di gennaio. Nessuna novità dato che anche la dirigenza nerazzurra aveva fatto capire di non poter far fronte ad una spesa troppo elevata in questo momento. Nonostante tutto, però, dal Chelsea potrebbero arrivare altri calciatori.

Inter, spesa dal Chelsea nonostante Kanté

Da quanto si apprende, visti i costi troppi alti per provare a investire sul centrocampista francese, l’Inter potrebbe virare su altri obiettivi sempre in casa blues. Non è certo un segreto che Marotta e i dirigenti milanesi abbiano seguito da molto vicino Emerson Palmieri e Marcos Alonso. La sensazione è che uno dei due possa davvero arrivare a gennaio. Da non escludere poi un attaccante. E come ben noto, in casa londinese, c’è un certo Olivier Giroud che è stato spesso accostato proprio all’Inter…