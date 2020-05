Inter, nome nuovo per la difesa: arriva… dal Barcellona

Sarebbe Samuel Umtiti il nome nuovo nel mirino dell’Inter. Il centrale francese del Barcellona potrebbe essere una valida alternativa in caso di addio di Godin. Il centrale uruguaiano non ha convinto mister Conte che, in diverse occasioni, ha preferito lanciare il più giovane Bastoni.

Ecco perché, per la prossima annata, i nerazzurri potrebbero virare sul nome di Umtiti. Visti gli ottimi rapporti col Barcellona, il francese potrebbe rientrare in diverse trattative. Sia come contropartita, sia in un’operazione a sé. Il classe 1993 piace e garantirebbe senza dubbio un buon livello di affidabilità ed esperienza.