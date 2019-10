Inter, nome nuovo per l’attacco: Conte chiama un suo pupillo

La sua situazione al Chelsea non è delle più semplici. Olivier Giroud è in cerca di spazio con la maglia dei blues e non fa molto per nascondere la propria insoddisfazione. Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate a seguito dell’ennesimo, importante, gol con la Francia, ecco aprirsi un nuovo scenario per il mercato di gennaio.

L’Inter potrebbe essere una pista percorribile nella prossima finestra del calciomercato. La società milanese, come riporta Tuttosport, avrebbe messo nel mirino Giroud, sfruttando questa sua situazione quasi surreale. Antonio Conte lo ha già portato al Chelsea nel gennaio del 2018, sei mesi prima di lasciare il club. Lo apprezza come giocatore e potrebbe ritrovare nel francese il compagno ideale di reparto di Lukaku, oltre che una valida alternativa in caso dell’assenza del belga. A gennaio l’Inter potrebbe sferrare l’offensiva vincente.