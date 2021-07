Inter, non solo Bellerin: Dumfries resta nel mirino, il prezzo

L’Inter non molla Dumfries, ma il PSV tiene alto il prezzo del cartellino

Dopo la presentazione di Simone Inzaghi, l’Inter è tornata al lavoro, con uno scudetto in tasca pronta a lanciare l’assalto alla seconda stella. Lo farà senza Achraf Hakimi, passato al Paris Saint-Germain in un affare da circa 70 milioni di euro, necessari per far tamponare le ferite di bilancio causate dal Covid-19. Per colmare il buco, la dirigenza sta scandagliando il mercato, in cerca del profilo giusto gradito anche al nuovo tecnico nerazzurro.