Inter, non solo Cancelo: c’è un altro big per la fascia

Con i campionati fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, l’attenzione dei club è concentrata sul mercato. Molto attiva, in questi giorni, è l’Inter, che intende rinforzare ulteriormente la propria rosa. La dirigenza nerazzurra, in particolare, si sta concentrando sulle corsie laterali difensive, dove oltre a Joao Cancelo, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino anche Emerson Palmieri, attualmente in forza al Chelsea. In estate il club di Steven Zhang potrebbe presentare un’offerta ai blues.

