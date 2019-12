Inter, non solo Giroud: c’è una nuova idea per l’attacco

E’ caccia ad un vice Lukaku in casa Inter. I nerazzurri, in vista dell’imminente mercato di gennaio, vogliono regalare al tecnico Antonio Conte un rinforzo nel reparto offensivo, individuando in Olivier Giroud la prima scelta. Viste le difficoltà di arrivare al giocatore del Chelsea, l’Inter avrebbe però già preparato un piano B.

IDEA PETAGNA – Il club di Steven Zhang, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, starebbe seguendo con attenzione Andrea Petagna, oggi in forza alla Spal. Un discorso che potrebbe essere approfondito nei prossimi giorni.