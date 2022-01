Inter, non solo Gosens: Marotta ha pronto il colpo per giugno

L'AD nerazzurro prepara i prossimi affari di calciomercato

L'Inter ha le idee chiare per il mercato. Sia per quanto riguarda la sessione attuale di gennaio che per quella successiva estiva. Gosens subito, Bremer per il futuro. Secondo il Corriere dello Sport, la formazione nerazzurra avrebbe già trovato un accordo di massina con il forte difensore brasiliano del Torino. La società campione d'Italia in carica dovrà "solo" lavorare per raggiungere l'intesa con il presidente granata Urbano Cairo, che la prossima estate punta all'asta coinvolgendo anche le altre big italiane.