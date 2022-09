Inter, non solo Psg per Skriniar: ecco chi lo cerca in Premier League

Una sessione estiva di calciomercato movimentata e che lo ha visto protagonista di diversi rumors. Nonostante tutto, però, Milan Skriniar è rimasto in Serie A e nelle sua Inter . Le cose, però, potrebbero non andare così nelle future finistre di trattative.

Skriniar piace quindi a mezza Europa e considerato il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe diventare proprio un obiettivo concreto dei Citizens. Il centrale nerazzurro piace anche alle due londinesi che potrebbero dunque dare vita ad una vera e propria battaglia "made in England" per lui. Non è escluso un nuovo assalto nelle prossime settimane per sfruttare l'attuale accordo ormai in scadenza tra giocatore e Inter.