Inter, non solo Scamacca: dal Sassuolo un colpo a parametro zero

Rumors di mercato per i nerazzurri

Il club avrebbe messo nel mirino il trequartista del Sassuolo Filip Djuricic in scadenza nel 2022. Con i neroverdi sono tanti i fronti aperti in tema mercato invernale - vedasi soprattutto il fronte Scamacca -, ma in questo caso si tratterebbe di un potenziale acquisto futuro. Il giocatore già dalle prossime settimane potrà accordarsi con una nuova squadra in assenza di rinnovo col club e ad oggi non sembrano esserci segnali a tal proposito. Senza un accordo, il centrocampista di fantasia potrà dunque dire sì all'Inter che lo prenderebbe come sostituto di Alexis Sanchez, in odore di addio a fine stagione.