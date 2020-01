Inter, non solo Vidal: per l’estate già pronto il doppio colpo

Inter scatenata in sede di mercato. Oltre il noto interesse per il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, che i nerazzurri vogliono portare a Milano già durante questo mese di gennaio, il club di Steven Zhang ha già pronti due colpi per la prossima estate.

DOPPIO COLPO – L’Inter sta infatti seguendo con attenzione i centrocampista Sandro Tonali, attualmente al Brescia, e Gaetano Castrovilli, che milita attualmente nella Fiorentina. Entrambi i giocatori sono però corteggiati anche dalla Juventus.

