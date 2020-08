Inter, occhi su Emerson Palmieri: ecco quanto chiede il Chelsea

L’Inter si proietta verso la finale di Europa League contro il Siviglia. Un match attesissimo perché potrebbe riportare un trofeo ai nerazzurri dopo nove anni di digiuno. Ma il club milanese non si limita a questo: c’è anche un mercato che deve prendere forma.

LONDRA

Antonio Conte non ha dimenticato i suoi trascorsi al Chelsea e starebbe pensando di fare la spesa proprio nella sua ex squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Emerson Palmieri. Il terzino brasiliano è in uscita dai Blues, dato che Frank Lampard non lo considera un titolare inamovibile. Tuttavia nessuno sconto per i nerazzurri: i londinesi vogliono almeno 30 milioni di euro.