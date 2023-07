Inter, ora ci siamo: Brozovic all’Al Nassr per 18 milioni

Raggiunto l'accordo tra i due club: Brozovic vola in Arabia, l'Inter percepirà 18 milioni di euro per il cartellino

Nonostante le continue frenate e capovolgimenti di fonte, Marcelo Brozovic approderà all'Al Nassr quest'estate. Proprio nelle scorse ore infatti è stato raggiunto un accordo tra Inter e il club saudita. Perché secondo SkySport mancava solo l'intesa tra le due parti per l'ok definitivo, con i nerazzurri che percepiranno 18 milioni di euro per il cartellino (rispetto ai 23 chiesti in precedenza). Mentre il croato guadagnerà un totale 100 milioni di euro in tutta la sua permanenza in Arabia, programmata fino al 2026. L'accordo dunque è stato raggiunto e presto il centrocampista lascerà Milano. Mancano solo da firmare i contratti e da sbrigare gli ultimi documenti, poi Brozo sarà ufficialmente un compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.