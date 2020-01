Inter, pazza idea per il centrocampo: Allan ad un passo in cambio di Vecino

Allan all’Inter, Vecino al Napoli. Sarebbe questa l’ultima pazza idea di calciomercato per la rosa di Antonio Conte. Stando a quanto si apprende da Sky Sport, le due società avrebbero intrapreso i primi dialoghi per chiudere lo scambio tra centrocampisti.

Non solo Politano-Llorente, nerazzurri e partenopei pensano ad un secondo affare. Il nome di Allan è stato messo in gioco sulla scia degli ultimi attriti tra spogliatoio e società, mentre Vecino è chiuso ormai dalla consacrazione di Sensi e Barella e gradirebbe una nuova destinazione. L’idea stuzzica, e non poco, entrambi i club. Alla chiusura del mercato manca poco più di una settimana, ma l’affare è più che possibile.