Inter, pazza idea Suarez in estate

Il Pistolero seguito dai nerazzurri

L'Inter avrebbe acceso i fari sull'attaccante uruguaiano che si libererà quasi certamente dal club Colchonerso al termine del suo accordo questa estate. Secondo Marca, che già nei giorni scorsi aveva parlato dell'ipotesi di addio di Suarez, oltre a Siviglia e Ajax, in Europa ci sarebbe anche la formazione italiana nerazzurra ad essersi fatta avanti per il Pistolero. Suarez e il suo entourage avrebbero già ricevuto un primo approccio dall'Inter che potrebbe assicurarsi un calciatore di assoluta esperienza e carisma per completare il pacchetto avanzato. Il giocatore punta al mondiale in Qatar e l'Inter potrebbe dargli modo di scendere in campo con costanza. Il classe '87 in questa stagione ha realizzato finora 11 centri in 34 presenze coi colchoneros.