Inter, pazzo colpo a centrocampo: ritorna di moda un ex Roma

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A. L’Inter pensa a Kevin Strootman per la mediana. L’olandese sembra essere in uscita dal Marsiglia e in nerazzurri potrebbero pensare a lui dopo averlo corteggiato in passato.

Il calciatore costa circa 20 milioni di euro e fornisce garanzie di esperienza per il campionato e la Champions. A complicare l’affare potrebbe essere l’ingaggio da 4,5 milioni di euro che già gli ha dato problemi nel club francese. Proprio a centrocampo, l’Inter lavora anche in uscita per permettere a Marotta di piazzare il colpo. Joao Mario e Borja Valero i due indiziati a partire con lo spagnolo vicino al ritorno alla Fiorentina.