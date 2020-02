Inter, pazzo scambio col Barcellona: Lautaro Martinez per… Griezmann

Lautaro Martinez al Barcellona, Antoine Griezmann all’Inter. Questa la pazza idea di calciomercato che stuzzica le due società. Dopo i rumors di un interessamento del Real Madrid per il Toro nerazzurro, ecco che Tuttosport fa il punto sulle intenzione, invece, del Barcellona.

Infatti, stando a quanto si apprende, l’idea di cedere l’attaccante argentino ai blaugrana in cambio anche di alcune contropartite tecniche come Vidal, Alena, Arthur, Todibo o Coutinho, non sarebbe l’unica opzione. Ci sarebbe un’altra pista che porterebbe al clamoroso scambio con il campione del mondo con la Francia Antoine Griezmann. L’ex Atletico Madrid non è riuscito ancora ad ambientarsi a Barcellona e non ha mai legato con Messi. I possibili arrivi di Lautaro Martinez e Neymar gli chiuderebbe ulteriori spazi. Ecco perché l’idea non è poi così fantasiosa. Lukaku-Griezmann andrebbe a formare una coppia gol da sogno.