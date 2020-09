Inter, per Conte un altro colpo “made in Italy”

L’Inter guarda alla prossima stagione con fiducia. Pronto un altro colpo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Se il nome di Messi e quello di Vidal tengono col fiato sospeso l’ambiente nerazzurri, la dirigenza è a lavoro anche per la difesa. Il nome, neppure tanto nuovo, è quello di Matteo Darmian.



Inter, Darmian si farà

Secondo quanto riporta Sky, infatti, il futuro di Matteo Darmian sarà all’Inter. Il club ha infatti intenzione di mantenere l’impegno preso nei mesi scorsi con il Parma e portare in nerazzurro il classe ’89 per 2,5 milioni di euro. I discorsi col club ducale vanno avanti da tempo, senza fretta, con il giocatore che ha più volte mostrato il proprio interesse per la conclusione dell’affare.

Esterno di destra, ma all’occorrenza anche a sinistra e in caso di necessità centrale, Darmian sarebbe un jolly per mister Conte. Inoltre, a proposito di difesa, il club nerazzurro sta preparando il rinnovo per un altro ex Parma: Alessandro Bastoni. L’intento dell’Inter è di blindarlo oltre l’attuale scadenza del contratto fissata nel 2023.



