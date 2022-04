Inter, per il centrocampo c’è obiettivo numero uno

Contatti avviati con l'ex Udinese che ha faticato a trovare spazio con Simeone

L'ex Udinese, Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Italia dopo l'avventura all'Atletico Madrid poco fortunata finora. Marotta e Ausilio lo conoscono bene e seguivano da tempo il centrocampista già ai tempi dell'Udinese. In questi mesi De Paul ha fatto fatica nel club di Cholo Simeone che lo ha pagato circa 35 milioni di euro. De Paul finirà quasi sicuramente nella lista in uscita dei colchoneros e l'Inter ci proverà visto che gli argentini hanno da sempre un feeling particolare con il nerazzurro. Inzaghi ha bisogno di un titolare vero, da affiancare al trio Barella-Brozovic-Calhanoglu e Da Paul sembra l'obiettivo numero uno di Marotta.