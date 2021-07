Inter, per il dopo Hakimi non tramonta Florenzi: le ultime

L’Inter è alla ricerca del dopo Hakimi: nel mirino anche Florenzi della Roma

Il casting è ampio, la dirigenza nerazzurra ha cerchiato in rosso diversi profili per non rimanere a mani vuote per regalare ad Inzaghi un nuovo quinto di centrocampo. Non solo Hector Bellerin dell’Arsenal e Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, ma le mire puntano anche all’Italia. Stando a quanto riporta La Repubblica, resta viva la pista Alessandro Florenzi, che ha vissuto l’ultima stagione proprio al PSG. Per la Roma l’esterno azzurro non è incedibile, posizione che dà valore alla strada che lo porterebbe a Milano.