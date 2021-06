Inter, per la fascia sinistra c’è Olivera

I nerazzurri devono trovare il sostituto di Hakimi e il 23enne del Getafe sembra l'ideale

Un rinforzo per la fascia sinistra per l'Inter che sta per cedere Achraf Hakimi. L'ad Beppe Marotta ha alcune frecce nel suo arco e quella più vicina a essere scagliata riguarda Mathias Olivera, esterno uruguaiano classe 1997 con passaporto spagnolo e di proprietà del Getafe. Olivera ha 23 anni, e l’ingaggio è in linea con la nuova politica nerazzurra ma nel suo contratto è inserita una clausola da 20 milioni di euro, che di fatto blocca ogni ipotesi di trattativa, come riporta Gazzetta dello Sport. Ma gli agenti - sbarcati ieri in Italia - hanno sondato l’eventuale interesse del club nerazzurro, convinti che il Getafe potrebbe liberare l’esterno con un maxi sconto. Al momento, dunque solo chiacchiere conoscitive e nessuna ipotesi di trattativa in ballo. Poi si vedrà. Radu in arrivoIntanto, questa potrebbe essere la settimana per i primi rinforzi ufficiali della nuova squadra di Simone Inzaghi. Per Cordaz potrebbe essere questione di giorni, come per Stefan Radu, svincolato dalla Lazio. Il romeno è uomo di fiducia di Inzaghi.