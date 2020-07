Inter, per l’attacco si pesca dalla… Juventus: un ex pronto a vestirsi di nerazzurro

L’Inter potrebbe dare molto fastidio alla Juventus col suo prossimo acquisto. I nerazzurri avrebbero puntato su Mario Mandzukic, ex bianconero, che si è appena liberato dall’Al-Duhail dopo pochi mesi. Il croato potrebbe tornare immediatamente in Europa per la prossima stagione.

Mandzukic: l’Inter ci pensa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le pretendenti per il bomber non mancherebbero. Mandzukic è un nome che piace molto all’Inter: abituato a vincere, esperto e sempre garanzia di lavoro e risultati. Il croato sarebbe il profilo perfetto per la rinascita nerazzurra guidata da Antonio Conte ma non solo. L’arrivo di Mandzukic soddisferebbe anche un bisogno di organico sempre palesato dal mister, ovvero l’assenza di un vero vice Lukaku anche per caratteristiche fisiche. Se Giroud e Dzeko sembrano tramontatiì, il croato potrebbe davvero essere l’occasione da cogliere al volo. Mandzukic è legato alla Serie A e all’Amministratore Delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, ringraziato anche nel suo messaggio d’addio alla Juventus. Se più indizi fanno una prova, ecco che l’ex Juventus potrebbe “tradire” la Vecchia Signora…

QUI LE NEWS DI GOSSIP