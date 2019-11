Inter, pista Giroud bollente: la mossa vincente di Marotta

Potrebbe essere Olivier Giroud la soluzione in attacco per l’Inter. Il bomber del Chelsea piace, e non poco, ad Antonio Conte e alla dirigenza e a gennaio potrebbe esserci un vero e proprio assalto. Il centravanti francese non sta trovando spazio nel club londinese e nella prossima finestra di mercato qualcosa potrebbe cambiare.

LA MOSSA – La volontà dell’Inter e, nello specifico di Marotta, è quella di regalare un rinforzo offensivo ad Antonio Conte sfruttando il mercato di gennaio. Il reparto da rinforzare è l’attacco dove solo Lukaku e Lautaro Martinez sembrano dare garanzie. Come detto, Giroud è l’obiettivo numero uno e anche la migliore occasione possibile. Il francese è in scadenza con il Chelsea. Il suo contratto terminerà il prossimo 30 giugno. Ecco perché gli uomini nerazzurri avrebbero in mente la mossa vincente: un’offerta di 18 mesi al bomber blues. Stando a La Gazzetta dello Sport, Giroud vorrebbe firmare fino al 2022 ma non è detto che le parti possano trovare un accordo.