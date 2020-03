Inter, porte aperte al clamoroso ritorno

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Inter durante la prossima estate. I nerazzurri potrebbero infatti riabbracciare Philippe Coutinho, attualmente in forza al Bayern Monaco ma il cui cartellino è di proprietà del Barcellona. Il fantasista, secondo quanto riporta Sport Mediaset, potrebbe infatti rientrare nella trattativa per la cessione di Lautaro Martinez ai blaugrana. Il brasiliano tornerebbe così ad indossare la maglia interista dopo l’addio del 2013, quando il giocatore venne ceduto al Liverpool.

