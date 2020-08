Inter, pressing per Vidal. Ma il cileno ammette: “Se la Juve chiama…”

Il Barcellona perde Re Artù. Infatti Arturo Vidal è destinato a lasciare i blaugrana dopo solamente due stagioni contrassegnate da poche vittorie e tante delusioni. Il centrocampista cileno vuole rilanciarsi altrove e sta valutando le prossime mosse. La sua futura destinazione non è ancora nota, ma potrebbe essere nuovamente la Serie A.

VECCHIO AMORE

Non è un mistero che Arturo Vidal sia nel mirino dell’Inter. Il suo ex tecnico Antonio Conte lo vorrebbe nuovamente con sé, con la speranza di ricreare un centrocampo di livello stellare. Tuttavia il cileno ha mandato segnali ben diversi nel corso di una diretta con lo youtuber Daniel Habif: “Era incredibile quando giocava Pirlo, immagina come allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamano sarei contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede. Ho molto affetto per la Juventus e per Andrea”.