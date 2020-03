Inter, pronto il colpo a parametro zero

Con i campionati fermi a causa del Coronavirus, le società stanno concentrando le loro attenzioni sul mercato. Tra queste, particolarmente attiva è l’Inter, che vorrebbe rinforzare ulteriormente la rosa da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte. I nerazzurri, come riporta fichajes.net, sarebbero particolarmente vicini a piazzare un importante colpo in difesa.

PARAMETRO ZERO – Il club di Steven Zhang potrebbe infatti ingaggiare a parametro zero Jan Vertonghen, che andrà in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

