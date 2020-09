Inter, proposti due nomi per arrivare a Kanté: la risposta del Chelsea

L’Inter non molla la presa per N’Golo Kanté. I nerazzurri sognano di piazzare un colpo clamoroso a centrocampo acquistando il francese, campione del mondo nel 2018 con la propria nazionale. Si tratterebbe di un rinforzo notevole, anche se prima bisogna convincere il Chelsea a privarsi del proprio gioiello. Un compito tutt’altro che semplice.

PROPOSTA

Non che l’Inter non ci abbia ancora provato. Il club milanese, infatti, avrebbe offerto ai Blues due pedine Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Telegraph, gli inglesi non avrebbero intenzione di accettare scambi con la società italiana. Dunque Kanté potrebbe partire solo di fronte a un’offerta economica davvero irrinunciabile.

