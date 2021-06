Inter, proposto Jordi Alba in uno scambio: la risposta

Il Barcellona ha proposto all’Inter Jordi Alba, in cambio uno tra Skriniar e Bastoni. No dei nerazzurri

Così, l’Inter è alla ricerca di un suo sostituto, per quanto sia possibile rimpiazzare un giocatore di tale livello e qualità. Al club nerazzurro è stato accostato Emerson Royal, che il Barcellona ha controriscattato dal Betis. Sempre dal club blaugrana è arrivata una proposta allettante: stando a quanto riporta Calciomercato.com, all’Inter sarebbe stato offerto Jordi Alba in cambio di uno tra Skriniar e Bastoni. No secco di Marotta e Ausilio. Il primo vuole restare a Milano e partirebbe solo in caso di proposte cash ingenti, mentre il secondo ha da poco rinnovato il contratto fino a giugno 2024.