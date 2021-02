Inter-Roma, si accende la sfida sul mercato: occhi puntati sullo stesso portiere

In campionato la sfida tra Inter e Roma è stata spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo la rete di Pellegrini nel primo tempo, ecco la rimonta nerazzurra con Skriniar e Hakimi. Poi, nel finale, il definitivo pari di Mancini. Il duello tra le due formazioni si ripeterà nel girone di ritorno, ma potrebbe riproporsi anche sul mercato. Infatti i club sembrano avere un obiettivo comune.

SFIDA

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero deciso di puntare su Juan Musso in futuro per sostituire Pau Lopez, che non ha convinto pienamente con le sue prestazioni. Il portiere argentino lascerebbe l’Udinese dopo tre stagioni di alto livello. Tuttavia l’ex Racing Avellaneda è anche sulla lista dei possibili sostituti di Samir Handanovic, orma destinato a cedere lo scettro tra i pali dell’Inter dopo quasi dieci stagioni. Insomma, Inter-Roma potrebbe accendersi anche sul mercato.