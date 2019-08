Inter, rush finale per Sanchez: domani lo sbarco a Milano?

Ormai è davvero questione di tempo per il matrimonio tra Alexis Sanchez e l’Inter. L’attaccante cileno ha sciolto anche le ultime riserve ed ha accettato il progetto nerazzurro. Manca solamente il via libera da parte del Manchester United: i Red Devils, infatti, stanno valutando la proposta del club milanese. Anche per questo motivo, ora, la dirigenza interista capitanata da Beppe Marotta è al lavoro per concludere la trattativa. L’affare dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Sanchez dovrebbe arrivare a Milano già domani. La maglia numero 7 dell’Inter lo sta già aspettando.