Inter, Sanchez ad un passo ma c’è un problema da risolvere…

Alexis Sanchez è ad un passo dall’Inter. L’attaccante cileno del Manchester United sarà, con ogni probabilità, il prossimo rinforzo per i nerazzurri.

Beppe Marotta sta per mettere a disposizione di Antonio Conte un grande attaccante che aiuterà senza dubbio Lukaku a districarsi nell’attacco nerazzurro. Nelle scorse ore l’apertura che sembrava poter portare alla chiusura dell’affare in tempi brevissimi, ora però un piccolo passo indietro.

INGAGGIO – Per il passaggio di Sanchez all’Inter resta da sciogliere il nodo ingaggio, al momento il vero freno dell’operazione. Come riporta il Mundo Deportivo, il Manchester United non sarebbe favorevole a farsi carico del 50% dello stipendio del calciatore ex Arsenal, Barcellona e Udinese per un anno di prestito, cosa che invece vorrebbero nella sponda nerazzurra. L’Inter resta comunque fiduciosa e la trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente una volta che i Red Devils avranno trovato uno svincolato che possa, almeno numericamente, prendere il posto di Sanchez nella rosa.