Inter, Sanchez può partire: un club turco gli offre un triennale

L'Inter dovrà prima fare delle cessioni per piazzare dei colpi in entrata. La lista dei partenti è lunga e tra i nomi più caldi c'è quello di Alexis Sanchez. Il cileno ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e presumibilmente lascerà il club nerazzurro già in questa sessione di mercato con una buona uscita a suo favore. Il posto del Nino Maravilla verrà preso con molte probabilità da Paulo Dybala.