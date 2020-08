Inter, Sanchez resterà a Milano: accordo con lo United

Il futuro di Sanchez sarà ancora all’Inter, infatti il Manchester United sembra aver mollato la presa sull’attaccante, nonostante le volonta del tecnico dei Red Devils Solskjaer volenteroso di dare una nuova chance al cileno.

LA TRATTATIVA

Come scrive il Corriere della sera, Marotta avrebbe trovato un accordo con gli inglesi a 15 milioni di euro, cifra che permetterà dunque all’Inter di avere Sanchez a titolo definitivo. Chissà che l’acquisto dell’attaccante non calmi anche le acque tra Conte ed i vertici nerazzurri, dopo che il tecnico salentino aveva spinto proprio per far acquistare definitivamente il giocatore. Sanchez dovrebbe comunque saltare la sfida europea contro il Getafe, con l’ufficialità pronta ad arrivare dopo la sfida di mercoledì.