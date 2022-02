Inter-Scamacca: decisa la cifra finale ma la formula…

I nerazzurri a lavoro per il bomber del Sassuolo

Inter e Sassuolo a lavoro per l'affare Gianluca Scamacca. Novità in vista tra le due società per quella che potrebbe essere l'operazione principe della prossima sessione di calciomercato. Nell'ultima settimana, spiega La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Giovanni Carnevali si sono ritrovati più volte per confrontarsi a 360 gradi su tutti i temi del caso.

Da quanto si apprende, Scamacca resta ben stampato in cima agli obiettivi nerazzurri della prossima estate. Il giocatore dopo aver detto no a Dortmund e Lipsia è convinto di restare in Italia e l'Inter sembra essere la favorita in Italia per strappare il sì del calciatore e del club emiliano. In tal senso, le due dirigenze starebbero lavorando alla formila dell'affare.

Infatti, il costo dell'operazione finale non è in dubbio in quanto la cifra sarà attorno ai 40 milioni. Ciò che balla è la modalità con cui può esserci la fumata bianca. Si parla di un prestito con una sorta di riscatto garantito sul medio periodo, con i dettagli che però devono ancora essere studiati meglio.